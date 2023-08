Warnschüsse auf flüchtige Männer: Fünf Festnahmen

Spektakuläre Szenen haben sich in der Nacht auf Donnerstag in Achenkirch im Tiroler Unterland abgespielt. Ein Pkw wurde bereits in Deutschland von Beamten der Polizei verfolgt. Die Tiroler Einsatzkräfte sperrten die Straße, um das flüchtige Auto anzuhalten. Die fünf Insassen ergriffen wenig später die Flucht, konnten durch Warnschüsse gestoppt werden.