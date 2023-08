Tennis-Sensation! Schweizer wirft Tsitsipas raus

Sensation bei den US Open: Der Schweizer Dominic Stricker (ATP-Rang 128) warf in der zweiten Runde den Weltranglistensiebenten Stefanos Tsitsipas raus. Der 21-Jährige gewann gegen den Griechen nach vier Stunden in fünf Sätzen mit 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3. Tsitsipas führte bei einer 2:1-Satzführung im vierten Satz schon mit 5:3, auch im ersten Satz hatte er bei 5:4 einen Satzball ausgelassen.