US Open: Thiem gegen Shelton - heute LIVE

Magen-Probleme

Seine Probleme mit dem Magen seien noch nicht ganz weg, aber die Energie sei gegen Bublik wieder da gewesen, meinte Thiem. „Die war in den letzten Tagen nicht da, da habe ich mich nicht gut gefühlt. Aber nach ein paar Tagen Pause war es besser und jetzt ist es echt okay.“ Seinen ersten Sieg bei einem Major nach sechs Niederlagen in Folge landete er auf einem für ihn bedeutenden Platz, auch wenn ihm am Grandstand die dramatische Niederlage 2017 gegen den Argentinier Juan Martin del Potro am meisten in Erinnerung geblieben sei: „Ein legendäres Match damals.“