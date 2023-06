Prigoschin: „Werde auf Moskau marschieren!“

Bevölkerung soll Häuser nicht verlassen

„Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten“, kündigte Prigoschin Vergeltung an. Seine Truppen würden „alles zerstören“, was sich ihnen in den Weg stelle, warnte der Söldnerführer. Ihm zufolge haben sich die Wagner-Söldner bereits nach Rostow am Don in Marsch gesetzt. Dort befindet sich das Hauptquartier der russischen Militärführung für den Süden des Landes. Der Gouverneur der russischen Region Rostow, die an die Ukraine grenzt, rief die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und nach Möglichkeit die Häuser nicht zu verlassen. Auch in der Hauptstadt Moskau sind die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden. Im Stadtzentrum tauchten sogar gepanzerte Fahrzeuge auf.