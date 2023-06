Putin: „Verrat, Meuterei, Dolchstoß in den Rücken“

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer Fernsehansprache von Verrat und einem „Dolchstoß in den Rücken“ in Hinblick auf das Vorgehen des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin gesprochen. Wer an der „Meuterei“ teilgenommen habe, werde bestraft, jeder, der die Waffen gegen die Armee erhoben habe, sei ein Verräter. „Wir werden siegen und stärker werden“, sagte Putin am Samstag in einer TV-Ansprache. Putin rief zur „Bestrafung“ der Drahtzieher auf.