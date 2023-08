Taliban bezichtigen NGOs des Diebstahls

Die in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban haben internationale Hilfsorganisationen des Diebstahls bezichtigt. „Ausländische Nichtregierungsorganisationen sind nicht gekommen, um Afghanistan wieder aufzubauen“, sagte Mohammed Yunis Rashid, Vizeinformationsminister, in der Provinz Paktia. „Sie kamen nach Afghanistan, um zu stehlen und zu plündern“, behauptete der Vizeminister laut einem vom Sender Tolonews veröffentlichten Video am Dienstag.