Gemeinderat wollte abreißen, Ortschef kaufte Haus

„Daher dauerte mein Projekt auch knapp sechs Jahre“, kann das Ortsoberhaupt stolz sein, dass sich für die beiden fertig möblierten 32-Quadratmeter-Starterwohnungen umgehend Mieter fanden. „Für junge Menschen, die von zu Hause ausziehen und sicherlich nicht gleich ein Haus bauen, ideal“, sagt Hartmann und verweist darauf, dass man im Gemeinderat natürlich trotzdem darauf bedacht sei, möglichst viel alte Bausubstanz zu erhalten bzw. einer neuen Verwertung zuzuführen. „Ich hatte mich mal in den Umlandgemeinden erkundigt. Laut meinen Informationen hat Unterstinkenbrunn den geringsten Anteil an Leerstand in der ganzen Umgebung“, so Hartmann.