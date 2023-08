Jetzt denken die Wattener an den ersten Dreier

Nun, der Pessimismus in der Tiroler (Fußball)Seele wurde Lügen gestraft. Die – und damit ist die WSG Tirol gemeint – eroberten am Sonntag nach dem 1:1 gegen den LASK am Tivoli auch in Wien gegen Rapid ein 1:1-Unentschieden. „Punkte gegen zwei Mannschaften, die grundsolide Teams der oberen Tabellenhälfte darstellen“, stellte Trainer Thomas Silberberger zufrieden fest.