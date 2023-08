WSG Tirol gegen den LASK - LIVE ab 17 Uhr

Beflügelt vom ersten Saisonsieg geht der LASK am Samstag (17.00 Uhr) ins Auswärtsspiel bei der WSG Tirol. In der vierten Runde der Fußball-Bundesliga haben die Linzer nach dem 2:0-Derbysieg über Blau-Weiß auch in Innsbruck einen „Dreier“ wohl fix eingeplant. Denn der Gegner präsentierte sich bisher in allen Belangen enttäuschend und steht als einziges Team der Liga noch ohne Punkt da.