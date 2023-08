LIVE ab 17 Uhr: Rapid empfängt die WSG Tirol!

Mit der Europacup-Euphorie im Rücken will man beim SK Rapid in der Fußball-Bundesliga den derzeitigen Erfolgslauf fortsetzen. Heute empfangen die Hütteldorfer in der 5. Runde die WSG Tirol, ehe es am Donnerstag bei Fiorentina nach dem Hinspiel-1:0 um den Einzug in die Conference-League-Gruppenphase geht. Die Mannschaft von Trainer Zoran Barisic will nach drei Zu-null-Siegen in Serie nachlegen und das Spitzenduo Salzburg und Sturm nicht aus den Augen verlieren.