Almsaison am Dachstein wegen Wolf eilig beendet

Raubtier spaltet die Geister

Diese Sorge ist vorerst allerdings noch unbegründet, Angriffe auf Menschen haben in Oberösterreich noch nicht stattgefunden. Gegner der Abschussverordnung loben den Wolf als ausgleichenden Faktor in der Nahrungskette des Waldes, der Wildpopulationen im Zaum hält und damit einen Teil der Aufgaben der Jäger übernimmt. Befürworter argumentieren, dass das Ökosystem, welches der Wolf früher reguliert hat, gar nicht mehr in dieser Form existiert - Ihnen zufolge hat der Wolf keinen Platz mehr in oberösterreichischen Wäldern.