Dieser Battle-Royale-Shooter erzählt eine Story

In „Off the Grid“ soll sich das ändern: Der kommende Third-Person-Shooter, der in einer Cyberpunk-Dystopie angesiedelt ist und an dem Sci-Fi-Spezialist Neill Blomkamp („District 9“) mitwirkt, soll inmitten seiner Massenschlachten mit bis zu 150 Spielern auch eine 60-stündige packende Story über konkurrierende Hightech-Konzerne erzählen.