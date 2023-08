Kokain-Baron von Braunau ist wieder hinter Gittern

Ende Juni 2023 erlitt eine 48-jährige Frau in Braunau am Inn eine Überdosis aufgrund eines Kokain- und Cannabismischkonsums, woraufhin sie stationär im Krankenhaus behandelt werden musste. Durch Ermittlungen des Koordinierten Kriminaldienstes Braunau (KKD) konnte der mutmaßliche Lieferant der Drogen, ein vielfach und einschlägig vorbestrafter 60-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Braunau am Inn ausgeforscht werden.