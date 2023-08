Rechte Hetze | Echte Angst

Beängstigend. Der reißende Inn, der über die Ufer tritt. Kleine Bäche, die zu Fluten werden. Zivilschutzwarnungen für die Stadt Schwaz und die Gemeinde Kramsach, das Ötztal über Straßen nicht erreichbar. Der Gedanke an die Überschwemmungen und Muren vor zwei Wochen in Kärnten und der Steiermark, die Hunderte Menschen aus ihren Häusern vertrieben haben. In Tirol herrscht Angst. Keine Angst vor „Regenbogenterror“, „Islamisierung“ und „Bevölkerungsaustausch“. Angst davor, vor dem Nichts zu stehen, ohne etwas dafür zu können. Ohne etwas dagegen tun zu können. Angst, die in der Politik wohl wahr- aber offenbar nicht ernst genommen wird: Wie sonst ist es zu erklären, dass die Grünen zögern, die Schwarzen blockieren, die Blauen ignorieren. Und die Roten? Wie bei so vielem keine klare Linie haben. Das zeigte - im gestrigen ORF-Sommergespräch - einmal mehr der neue SPÖ-Chef Andreas Babler. So viele ernsthafte Krisen - und keine politische Lösung. Beängstigend. (ts)