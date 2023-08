Moskau: Prigoschins Tod durch DNA-Test bestätigt

Kreml weist Spekulationen über Verwicklung in Crash als „Lüge“ zurück

Das Flugzeug war am Mittwochabend in der russischen Region Twer abgestürzt, nach Behördenangaben kamen alle zehn Insassen ums Leben. Der Tod Prigoschins war bisher formell nicht bestätigt worden. Seit dem Absturz gibt es Spekulationen, dass es sich um einen Anschlag auf den Wagner-Chef gehandelt haben könnte. Der Kreml wies jegliche Vermutungen über eine Verwicklung in den Fall als „absolute Lüge“ zurück.