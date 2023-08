Nach Auffahrunfall mit Brecheisen attackiert

Als ein Lkw-Fahrer an der Abfahrtsrampe von der Westautobahn am Montagmorgen gegen halb sieben am Kreisverkehr bremste, fuhr ihm ein dahinter fahrender Tiroler mit seinem Auto rein. Der Auto-Lenker (31) stieg aus und lief zum Fahrerhaus des Lkw vor ihm. Darin saß ein 39-jähriger Bosnier, der sofort ein Brecheisen zur Hand hatte und aus der Fahrerkabine auf den Kopf des Pkw-Lenkers zielte.