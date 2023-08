Frau von 22 Tonnen schwerem Lkw-Aufleger überrollt

Auf einem Firmengelände in Niedernfritz wollte die Ungarin einen vollbeladenen Aufleger mit 22 Tonnen an ein Zugfahrzeug ankoppeln. Als er ins Rollen kam, konnte die Frau nicht ausweichen und kam unter die Stütze des Auflegers. Sie verletzte sich dabei schwer am rechten Oberarm, am Oberkörper sowie am rechten Oberschenkel.