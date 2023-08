Top-Ökonom warnt vor verschärfter Wirtschaftskrise

Vor einer Verschärfung der Wirtschaftskrise in Deutschland warnt nun der Top-Ökonom Jens Südekum. „Ich fürchte, dass sich die Krisenzeichen in der zweiten Jahreshälfte noch mehren werden“, sagte der VWL-Professor an der Universität Düsseldorf und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums der „WirtschaftsWoche“ laut Vorabbericht vom Montag.