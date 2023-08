„Zeugen Jehovas“-Kongress ohne Zwischenfälle

Der Kongress der „Zeugen Jehovas“ in der Innsbrucker „Olympiaworld“ ist Sonntagnachmittag ohne Zwischenfälle zu Ende gegangen. Angesichts zweier detonierter Sprengsätze an Autos von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft in der Südsteiermark vergangene Woche hatte das Treffen in Tirol unter erhöhter Polizeipräsenz stattgefunden. Rund 3.200 Mitglieder aus dem In-und Ausland hatten sich seit Freitag in der Landeshauptstadt versammelt.