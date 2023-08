Zeugen-Jehovas-Kongress: Erhöhte Polizeipräsenz

Der Kongress der Zeugen Jehovas in der Innsbrucker „Olympiaworld“ ist am Freitag mit verstärkter Polizeipräsenz angelaufen. Der Kongress findet vor dem Hintergrund von zwei detonierten Sprengsätzen an Autos von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft in der Südsteiermark vor einer Woche statt, bei denen die Zusammenhänge und Hintergründe weiterhin unklar sind.