Tirol: Teenies sorgten für Chaos in geklautem Pkw

Weit mehr als nur einen Lausbubenstreich erlaubten sich zwei Jugendliche Samstagnacht in Mayrhofen (Bezirk Schwaz) in Tirol. Mit einem gestohlenen E-Auto sorgten sie zunächst in Finkenberg für einen Unfall und fuhren danach davon. Wenig später endete Ihre Fahrt unsanft mit einem Crash gegen einen weiteren Pkw.