Maskierte Schützen töten Mann in Kopenhagen

Zu einem blutigen Zwischenfall ist es Samstagabend in der Kopenhagener Freistadt Christiania gekommen: Zwei maskierte Männer hätten am Samstagabend in der als „Drogengasse“ bekannten Pusher Street geschossen, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau. Ein 30-jähriger Mann starb an seinen Verletzungen, vier weitere Menschen wurden verletzt. Er soll dem Rockermilieu zugerechnet werden - die Polizei machte dazu zunächst keine Angaben. Die Täter flohen.