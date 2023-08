Trostloser Sommer | Im Grünen | Premium-Angebot

Trostloser Sommer. Es ist das Sommerfinale, wenn heute die Sonne in weiten Teilen Österreichs noch einmal richtig einheizt, die Temperaturen über 30 Grad treibt. Dann, spätestens ab Montag, geht es bergab. Sagen die Meteorologen. Die Politologen sagen: In der Politik kann es nach diesem verheerenden Sommer fast nur bergauf gehen. Erinnern wir uns an das übliche Lamentieren zu Sommerbeginn? Die Politik verabschiedet sich in die Ferien, dabei wäre so viel zu erledigen. Doch heuer hat sie sich nicht verabschiedet, allerdings auch nicht ihre großen anstehenden Aufgaben erledigt. Stattdessen eine Reihe neuer Fragen aufgeworfen - zum Wert oder Unwert der Normalität, des Bargeldes oder zuletzt der Kassenbons. Ein Sommer - innenpolitisch geprägt von Unfug, Unsinn, ja, von Trübsinn. Versinnbildlicht wird die von der Politik verbreitete Trostlosigkeit durch die sogenannten ORF-„Sommergespräche“. Die wenig bis gar nicht erhellenden Interviews werden (un-)sinnigerweise nicht wie früher im luftigen Grünen, sondern in einem dunklen Parlaments-Kammerl aufgezeichnet. Man erinnert sich an Rudi Carrell, der einst sang: „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer, ein Sommer, wie er früher einmal war?“ Es wächst mehr und mehr die Sehnsucht nach einem Sommer, in dem uns die Politik, wenn sie schon unfähig ist, uns zu erhellen, dann wenigstens auch nicht behelligt.