Russland macht Norwegen zum Rentier-Killer

Nach Angaben der norwegischen Behörden überquerten in diesem Jahr 42 Rentiere die norwegisch-russische Grenze und grasten im russischen Naturschutzgebiet Paswik, vermeldet die Associated Press. 40 von ihnen kehrten wieder in das skandinavische Land zurück. Sie wurden sofort geschlachtet - denn die Angst war groß, dass sie sich erneut nach Russland begeben könnten.