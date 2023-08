„Marko Arnautovic ist ein fantastischer Coup!“

Massimo Moratti weiß, wie man Inter Mailand zum Erfolg führt: In seine Amtszeit als Präsident fiel 2010 das historische Triple aus Meistertitel, Cupsieg und Triumph in der Champions League - auch daran dachte er nun bei der Rückkehr von Marko Arnautovic: „Er war vor 13 Jahren Teil des magischen Teams. Daher hat mir seine Verpflichtung ganz speziell gefallen“, betonte der 78-Jährige. Mehr noch: „Für mich ist Arnautovic ein fantastischer Coup, eine wunderbare Verpflichtung. Er hat vor allem von seiner Zeit in England profitiert, wird sich für Inter in dieser Saison als sehr wertvoll erweisen.“ Nach dem starken Comeback inklusive Assist beim 2:0 gegen Monza gastiert der 34-Jährige mit den „Nerazzurri“ am Montag in Cagliari, sagte im Vorfeld: „Ich werde mir keine Trefferquote als Ziel für diese Saison setzen, das habe ich noch nie gemacht.“