Offizielle Kommandoübergabe in Klagenfurt

Nach einer emotionalen Rede und Danksagung an seine Familie, übergab Walter Gitschthaler am Freitag im Beisein von Verteidigungsministerin Claudia Tanner und Landeschef Peter Kaiser das Kommando an seinen Nachfolger Brigadier Philipp Eder. Der Festakt im Landhaushof wurde musikalisch umrahmt von der Militärmusik.