„Peinlich“: Kroos kritisiert Wechselentscheidung

Bereits in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ hatte sich der Real-Star kritisch zu der Entwicklung geäußert. „Womit ich ein Problem habe, sind die 26-, 27-, 28-Jährigen, die absolute Top-Qualität haben, in Topklubs in Europa spielen und in den nächsten drei, vier Jahren die Chance hätten, erstmal noch das zu erreichen, was andere schon erreicht haben, die dahin gehen. So ein Einschnitt in seine sportliche Karriere, von seinen Ansprüchen, das nur wegen Geld so runterzuschrauben - davon bin ich kein Fan. Das ist ein unfassbar schlechtes Vorbild für ganz viele junge Jugendspieler, dass da die Motivation Geld ist“, so Kroos.