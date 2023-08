Urlauberstrand nach Kampf um Liegen gesperrt

Der heiße Sommer lockt heuer wieder besonders viele Touristen an Europas Strände. In Griechenland nutzen Unternehmer das geschickt aus. Sie stellen ohne Lizenzen an Stränden und Promenaden Liegen auf oder besetzen Sonnenstühle, die eigentlich gratis zur Verfügung stehen. Sogar Naturschutzgebiete sind vor Betrügern nicht sicher, obwohl dort gar keine Badegäste sein dürften.