Griechen protestierten für freien Strandzugang

„Wir fordern unsere Strände zurück“ und „Rettet die Strände“, skandierten die Demonstrierenden. Der Protest am Sonntag richtete sich aber nicht etwa gegen Touristinnen und Touristen, sondern gegen die zahlreichen illegalen und halb-legalen Strandbars, deren Strandliegen und Sonnenschirme die Strände zupflastern. Bereits Anfang Mai hatte der stellvertretende Staatsanwalt des obersten Gerichtshofs per Rundschreiben die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im ganzen Land dazu aufgerufen, hart durchzugreifen. Die Bürgerinnen und Bürger müssten freien, ungehinderten Zugang zu den Stränden haben. Diese seien öffentlich.



Hier sehen Sie Bilder von der Aktion am Wochenende.