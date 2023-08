Nächster Deal fix! Chelsea knackt 400-Mio.-Marke

Chelsea hat mit der Verpflichtung des brasilianischen Talents Deivid Washington die 400-Millionen-Euro-Grenze für Zugänge in diesem Sommer geknackt. Für den am Donnerstag verpflichteten 18-jährigen Stürmer überwies der Premier-League-Club laut Medienberichten samt Bonuszahlungen rund 20 Millionen Euro an den brasilianischen Club Santos.