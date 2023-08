Papa holte seinen 2-jährigen Sohn ins Leben zurück

Sein Vater (51) und der fünfjährige Bruder hatten vom Vorfall gegen 18 Uhr am Donnerstagabend nichts mitbekommen, obwohl sie auch im Garten in der Nähe des Pools waren. Erst als der Vater bemerkte, dass der Kleine verschwunden war und im Pool nachsah, entdeckte er seinen Sohn: Er trieb schon am Grund des Schwimmbades.