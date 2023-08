Die große Hoffnung auf neue LASK-Sternstunden

Was auch Lust auf den heute mit dem Europa-League-Play-off-Spiel gegen HSK Zrinjski Mostar beginnenden heurigen Herbst (-Sturm?) durch den Kontinent macht. Auch wenn es in der bisherigen Saison nicht rund gelaufen ist - und Trainer Thomas Sageder deshalb teils mit Dominik Thalhammer verglichen wird. Dem ja der Ruf vorauseilt, in der Theorie ein Fußball-Einstein zu sein, der sein Wissen dann aber nicht wirklich in die Praxis umsetzen kann. Dennoch kann man dem LASK international auch die Bilanz unter Thalhammer nur wünschen: Acht Siege in 13 Spielen! Darunter 2020 das 4:1 in Lissabon gegen Sporting im damals einzigen Play-off-Duell zu Europa League