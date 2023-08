Betrug um Schrebergarten und ungültiges Testament

Ablöse von Kleingarten veruntreut?

2018 bereits erteilte der Rentner der Angeklagten eine Vorsorgevollmacht. Er litt an Demenz, wollte seine Finanzen und Geschäfte in guten Händen wissen, falls er zum Pflegefall werden würde. Und so kam es. Doch um sein Geld und seinen Besitz soll sich laut Staatsanwältin nicht gut gekümmert worden sein: Denn abgesehen von den Überweisungen, steckte sich die 73-jährige Wienerin auch die Ablöse für den Schrebergarten ihres guten Freundes ein - als dieser schon verstorben war. Jetzt muss sie sich vor Gericht wegen schwerem Betrugs und Untreue verantworten.