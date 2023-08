Bursche sticht Kind nieder, zündet sich selbst an

Amokalarm am Mittwoch in Deutschland: In einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda war ein 16-Jähriger mit einem Messer bewaffnet durch das Gebäude gerannt. Ein Achtjähriger wurde von dem Burschen niedergestochen - er erlitt schwere Verletzungen. Nach der Tat zündete sich der Schüler selbst an.