Flammeninferno: Explosionen, zerstörte Werkshallen

Die großen Wald- und Buschbrände haben Griechenland weiterhin fest im Griff. In der Nacht auf Mittwoch waren in der Athener Vorstadt Aspropyrgos Explosionen zu hören, Werkshallen wurden von den Flammen zerstört. Zudem wurde die Evakuierung eines Außenbezirks angeordnet. Insgesamt brennt es in Griechenland mindestens an 15 großen oder größeren Fronten.