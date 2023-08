Hitze, Dürre, Waldbrände rund um den Globus

Gluthitze, erstickende Luft, Dürre und heulende Feuerwehrsirenen. Zwei Wochen nach den verheerenden Waldbränden auf Hawaii mit 114 Todesopfern halten Feuer vielerorts wieder Zehntausende in Atem. Am Sonntag brannte es etwa auf der Kanaren-Insel Teneriffa, in Griechenland und in vielen Provinzen in Kanada weiter lichterloh.