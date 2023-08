Kommissionsvize Timmermans kehrt EU den Rücken

Die niederländischen Sozialdemokraten und die Grünen bestätigten am Dienstag, dass der 62-Jährige beide Parteien gemeinsam in den Wahlkampf führen werde. Der Urnengang findet am 22. November statt. Timmermans will Nachfolger des vorzeitig abgetretenen Regierungschefs Mark Rutte von den Liberalen werden. In der EU-Kommission war Timmermans für das Dossier Klimaschutz verantwortlich. Von 2012 bis 2014 war er niederländischer Außenminister im vorherigen Kabinett von Rutte von der liberal-konservativen VVD gewesen.