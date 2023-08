„Lohnt sich das noch?“ Sorgen bei Max Verstappen

Vier Rennen in fünf Wochen

Seinen Vertrag bei Red Bull, der bis 2028 läuft, will der 25-jährige Niederländer jedoch erfüllen. Ein vorzeitiges Karriereende schließt er nahezu aus: Dann müsse es schon „sehr schlimm und dramatisch sein“, meint Verstappen. In den nächsten fünf Wochen stehen in der Formel 1 gleich vier Rennen auf dem Programm.