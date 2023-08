Kostet dieser schwere Unfall Titel und F1-Cockpit?

Verliert Red-Bull-Junior Liam Lawson mit seinem verursachten Unfall den Titel und ein mögliches Cockpit in der Formel 1? Der 21-Jährige kam am Wochenende beim siebenten Saisonrennen der japanischen Super Formula in Motegi von der Strecke, drehte sich zurück ins Feld und löste so einen Massencrash aus.