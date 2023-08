MotoGP: Das Transferkarussell nimmt Fahrt auf

Aber auch sonst kam in Spielberg Bewegung ins Transferkarussell. Johann Zarco wird 2024 beim LCR-Honda-Team den zu Yamaha abwandernden Alex Rins ersetzen. Sein frei werdender Platz bei Pramac-Ducati bringt Marco Bezzecchi in die Zwickmühle: Einerseits will der Dritte vom Österreich-GP und in der WM bei VR46 bleiben, andererseits hat er nur bei Pramac die Chance auf eine Werks-Desmosedici, die Ducati für ihn dort reserviert hätte.