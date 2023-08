MotoGP LIVE: Wer gewinnt in Spielberg?

Apropos Niki-Lauda-Kurve: Da kam es zum Massen-Crash, an dem nicht weniger als sechs Fahrer beteiligt waren, die sich wie Kegel gegenseitig aus der Strecke boxten. Bagnaia war’s egal, der Ducati-Pilot fuhr an der Spitze ein souveränes Rennen, feierte bereits seinen vierten Sprint-Sieg. „Wir wollten unbedingt vor Binder wegkommen und dann so hart wie möglich bremsen“, gewährte der Italiener, der seinen Vorsprung in der WM schon auf 46 Punkte ausbaute, Einblick in seine Strategie, „die darauf ausgelegt war, von Beginn an zu forcieren.“