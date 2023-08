Politikergehälter: Thema für Svazek „gegessen“

Svazek will „keinen Applaus“ für Spende

Svazek bestätigte am Freitag übrigens auch, 5000 Euro an die Initiative „Österreich hilft Österreich“ für die Hochwasser-Opfer in Kärnten und der Steiermark gespendet zu haben. Sie helfe schon seit Jahren in Not geratenen Österreichern, eine Verbindung der Spende zur aktuellen Politikergehalt-Debatte bestehe nicht. „Ich bin niemand, der Selbstverständlichkeiten gerne ,verkauft‘, um dafür Applaus zu bekommen“, schrieb sie dazu vor wenigen Tagen auf ihrer Facebook-Seite.