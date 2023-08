Über 46 Grad: „Hilfe, wir wohnen im Backofen!“

Der Sommer will es noch einmal so richtig wissen. Für Dienstag werden bei uns bis zu 36 Grad als Höchstwerte prognostiziert. Während viele Wiener untern den hohen Temperaturen stöhnen, gehen die Bewohner in der Leonard-Bernstein-Straße 4-6 in der Donaustadt durch die Hitze-Hölle. In ihrem Wohnhaus wird es nämlich unerträglich heiß.