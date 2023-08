Warum Klagenfurts Sportchef einem leidtun kann

„Ich gebe immer mein Leben“

„Die Trefferquote im letzten Training war nicht normal – da hab ich dem Coach gezeigt, dass ich nach meiner Verletzungspause voll da bin“, strahlte der Austria-Stürmer, der nach 80 Minuten runter musste. „Ehrlicherweise reicht’s noch nicht für 90 Minuten. Aber nur, weil ich in der ersten Halbzeit immer mein Leben gebe. Ich darf es nicht so intensiv angehen, muss besser dosieren“, gesteht Sinan, der die Pfiffe der eigenen Fans nach der Partie nicht verstand: „Das war nicht fein. Zumal wir selbst down waren - und nicht Salzburg sind. Wir sind immer noch Austria Klagenfurt, müssen am Boden bleiben.“