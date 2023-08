Austria Klagenfurt gegen Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Austria Klagenfurt will in der Fußball-Bundesliga nach gelungenen Auftaktspielen nachsetzen. Fünf Zähler holten die Kärntner in den ersten drei Runden, wobei sie zuletzt Sturm in Graz ein Remis abtrotzten. Mit dem SCR Altach gastiert ein gern gesehener Gegner am Wörthersee. Die Vorarlberger sind nach dem ersten Liga-Sieg unter Joachim Standfest in der Vorwoche jedoch heiß auf mehr.