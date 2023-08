Sprengt der Red Bull Ring bald alle Grenzen?

„Krone“:Herr Wolf, wie geht es Ihnen an so einem Renntag? Wir haben im Vorfeld ja mit über 80.000 Fans am Sonntag spekuliert. Da muss einem doch das Herz aufgehen?

Geschäftsführer Erich Wolf: Wir sind zufrieden. Vor allem auch, weil sich das Publikum sehr diszipliniert verhält, sehr interessiert am Motorsport ist. Und sie sind glücklich, wenn sie die Fahrer sehen, die sich bei schönstem Wetter Kämpfe am Asphalt liefern.