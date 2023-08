Nur drei Stunden Schlaf - bei Lagger war Tank leer

Der Start war noch gut, danach ging es für Sarah Lagger in ihrem ersten WM-Siebenkampf leider bergab. Sie verpatzte am Abend des ersten Tages ihren 200-m-Lauf, blieb am Sonntag im Weitsprung etwas und im Speerwurf deutlich unter ihren Möglichkeiten. Als 16. geht sie am Abend in den abschließenden 800-m-Lauf. „Ich konnte in der Nacht nur drei Stunden schlafen, bin schon ziemlich fertig“, seufzte sie.