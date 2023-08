Kurz nach Tunnel: Flammen schlugen aus Motorraum

Kurz vor 21 Uhr war der im Tiroler Bezirk Imst lebende Bosnier mit seinem Wagen auf der A12 Inntalautobahn in Richtung Arlberg unterwegs. Als er durch den Roppener Tunnel fuhr, nahm er plötzlich Brandgeruch wahr. „Daraufhin hielt er kurz in einer Nische an, um Nachschau an seinem Fahrzeug zu halten“, berichtete die Polizei.