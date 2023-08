Neustift: Neun Euro für Prosecco im Plastikbecher

Der Neustifter Kirtag feierte am Donnerstagabend seine fulminante Eröffnung. Das Aufgebot der heimischen Politik war auch bei der diesjährigen Eröffnung groß. Zu späterer Stunde beehrte sogar der Bundeskanzler die Veranstaltung mit einem Besuch. Auch die „Krone“ verfolgte das Spektakel in Neustift am Walde. Erstmals hat das große Weinfest schon am Donnerstag gestartet. Wie ist die neue Regelung angekommen?