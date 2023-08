Gemeinsam in der Natur für die Natur arbeiten

Ansprechpartner und Anwalt für das Grüne Band ist hierzulande der Naturschutzbund. Die Organisation ist ebenfalls für die Green-Belt-Camps zuständig. Anfang August wurden beim Camp in Oberösterreich an der Maltsch Feuchtwiesen entbuscht und die Mahd, noch traditionell mit der Sense, durchgeführt. So wird Singvögeln wie dem Wachtelkönig und dem Braunkehlchen der Lebensraum erhalten. Daneben kommt auch das Vergnügen nicht zu kurz! Exkursionen zu beeindruckenden Landschaftshighlights stehen ebenso auf dem Programm wie das gemeinsame Kochen am Lagerfeuer